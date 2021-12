College wil bustransferium voor leerlingen van Curio Prinsentuin in Andel

ANDEL • Het college wil aan de Hoge Maasdijk in Andel een bustransferium realiseren, voor leerlingenvervoer van en naar Curio Prinsentuin. Dit moet een oplossing bieden voor het probleem van halterende bussen in de Hoofdgraaf in Andel.

Op schooldagen staan zowel bij het beginnen als uitgaan van Curio Prinsentuin bussen op de rijbaan in de Hoofdgraaf. Dit leidt tot opstoppingen en verkeersonveilige situaties. Ook de rijroute van bussen door Andel wordt als ongewenst ervaren.

“Wij zien als college de aanleg van een bustransferium aan de Hoge Maasdijk als een haalbare en duurzame oplossing van een langlopend probleem”, vertelt wethouder Hans Tanis. “Naast een verbetering van de verkeersveiligheid wordt de overlast door bussen in Andel hiermee enorm beperkt.”

Ook betrokken partijen waaronder Curio Prinsentuin, de dorpsraad van Andel en direct omwonenden zijn blij met de oplossing. Er wordt onderzoek gedaan of het transferiumterrein ook voor andere functies te gebruiken is, zoals camperplaatsen of het parkeren van vrachtwagens. “Daarnaast hoop ik dat leerlingen van Curio Prinsentuin een rol kunnen krijgen, bij het ontwerp en de inrichting van de groene ruimte in het gebied”, aldus Tanis.

De gemeenteraad neemt op 1 februari 2022 een besluit over het voorstel. De grond kan daarna worden aangekocht en het traject voor het aanpassen van het bestemmingsplan worden gestart. De verwachting is dat de aanleg van het bustransferium in 2023 begint.