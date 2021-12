Arriva onderzoekt mogelijkheden met snelbussen in Altena

ALTENA • Arriva onderzoekt de mogelijkheden voor de komst van twee snelverbindingen, zogenaamde Altenaliners, in Altena. De sneldienst zou de Kromme Nol, Hank en Nieuwendijk met elkaar moeten verbinden, via de provinciale wegen N322, N267 en N283.

Arriva doet het onderzoek naar aanleiding van een CDA-motie, die vorig jaar raadsbreed werd gesteund. In de motie werd door CDA-raadslid Otto van Breugel gepleit, voor het vergroten van de bereikbaarheid van de dorpen in Altena.

“Altena is een landelijke gemeente, die doorkruist wordt door de A27”, vertelt Van Breugel. “Aan de randen van onze gemeente bevinden zich opstapplaatsen voor het openbaar vervoer, die het gebied naar buiten toe ontsluiten.

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer tussen de 21 kernen, is in veel gevallen niet optimaal en grotendeels afhankelijk van buurtbusverbindingen. Het gebruik hiervan kost veel tijd en zijn niet echt aantrekkelijk om snel door Altena te reizen”, stelt het raadslid.

Van Breugel stelt dat twee buslijnen tussen oost en west, langs de provinciale wegen N283 en N322, de mobiliteit in de gemeente zouden vergroten. Een snelverbinding in de andere rijrichting, richting Kromme Nol (N283) of Giessen/Andel (N322), zou volgens het raadslid ook bijdragen aan het sneller reizen door Altena. “Onze studenten uit Altena, zouden hier zeker gebruik van gaan maken.”

Wanneer het plan doorgang krijgt, zullen de eerste Altenaliners waarschijnlijk in 2025 gaan rijden.