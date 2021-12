Internationaal Film Festival Gorinchem: ‘Iedereen voelt zich welkom en dat moet zo blijven’

REGIO • Het Internationaal Film Festival Gorinchem viert dit jaar haar eerste lustrum. Precies vijf jaar geleden kwam het bestuur op initiatief van Anika van der Kevie voor het eerst bijeen. Een paar maanden later werd in april 2017 in de Nieuwe Doelen de eerste film gedraaid.

“Het werd een vliegende start en gelijk een groot succes. Sponsors, maar ook vrijwilligers waren direct enthousiast. De film Down to the Earth was in het als try out gehouden filmweekend een topper”, geniet Anika nog na. “Er stonden lange rijen bezoekers, die moesten zoeken naar een plekje in de grote zaal.”

Droom uitgekomen

De droom van de geboren Hoogbloklandse kwam dus direct uit. “Ik heb veel gereisd, met als doel zoveel mogelijk andere culturen te ontdekken en mensen te helpen die het minder hebben dan wij. In mijn vrije tijd zag ik veel films, toch een bijzondere vorm van cultuur om meer te weten te komen over de werkwijze en denkwijze van inwoners van een bepaald land.”

In 2014 keerde Anika terug naar het voor haar vertrouwde Gorinchem. Ze bleef naar de wereld kijken, maar nog meer via het witte doek. “Buiten de Randstad waren er nauwelijks internationale filmfestivals en ik kwam op het idee een Gorcums filmfestival te organiseren. In onze stad, maar ook in de omringende dorpen is veel veranderd. Voor de asielzoekers en verre arbeidsmigranten of expats was er weinig vertier.”

Absolute beleving

Het concept werd snel uitgerold. Meer dagen, met internationale acteurs en filmmakers op het podium. “Voor de nababbel en een drankje inclusief een lekker muziekje op de achtergrond. Niets is mooier om na afloop van een goede thematische film elkaar te ontmoeten en de verbinding te zoeken. De absolute beleving van dit in alle opzichten laagdrempelige festival. Iedereen voelt zich welkom.”

Anika glimt en vertelt vol trots dat er wordt samengewerkt met scholen en maar liefst 25 instanties. “Dan moet je denken aan COC, Vluchtelingenwerk en Amnesty International. Niet alleen in Gorinchem, maar juist ook in de regio. Zo draaiden we al in Noordeloos en Hollywoud in Almkerk. In 2023 hopen we in het nieuwe Van der Valk Hotel aanwezig te zijn. De eerste gesprekken met VUE Cinema zijn al gevoerd. Een perfecte combinatie voor filmliefhebbers om ook onze streek te bezoeken.”

Nu maar hopen dat Corona niet opnieuw roet in het eten gooit. “Maar, we zijn een jonge organisatie en dus zeer flexibel. Natuurlijk was het vervelend om in 2020 vier weken voor de opening alles te moeten afzeggen, maar online verwelkomden we wel 20% meer nieuwe bezoekers. Mede ook dankzij onze zogenaamde jaarrondprogrammering. De komende vijf jaar willen we, met behoud van de huidige kwaliteit, doorgroeien, naar een volwaardig hybride filmfestival, dat zou helemaal fantastisch zijn.”

Voor meer informatie: www.iffg.nl.