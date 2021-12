Gemeente Altena gaat over op gebruik afvalapp van Afvalstoffendienst

ALTENA • De huidige AfvalAltena-app wordt per 1 januari 2022 vervangen door de app van de Afvalstoffendienst. In de app staat naast de ophaaldagen van afval, informatie over afvalscheiding, de milieuparkjes en de milieustations.

De nieuwe app van de Afvalstoffendienst werkt hetzelfde als de huidige afvalapp. Wel moeten meldingen opnieuw worden ingesteld. Op zowel de mobiele telefoon als op de tablet is de app te vinden, door in de App- of Play Store te zoeken op ‘Afvalstoffendienst’.

In de nieuwe app kan er een melding gemaakt worden, wanneer de container niet geleegd is. Ook is het via de Afvalstoffendienst-app mogelijk een afspraak te maken voor het ophalen van grof vuil.