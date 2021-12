Altena stelt Warmtevisie vast: ‘Belangrijke stap naar het nieuwe verwarmen’

ALTENA • De gemeenteraad van Altena heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering de Warmtevisie vastgesteld. Hiermee zet Altena een belangrijke stap naar een CO2-neutrale gemeente. Het plan geeft aan hoe de gemeente via isoleren de stap maakt naar nieuwe, duurzame manieren van verwarmen van woningen.

Altena kiest ervoor om tot 2030 vol in te zetten op isoleren. Enerzijds door inwoners te helpen met het isoleren van hun woningen, anderzijds door een intensief traject waarbij 3000 woningen worden geïsoleerd, en de woningen klaargemaakt voor aardgasvrij. Dit plan is opgesteld samen met inwoners, ondernemers, organisaties, de woningcorporaties en netbeheerder Enexis.

“De Warmtevisie een belangrijke stap in de overgang naar nieuwe, duurzame manieren van verwarmen van onze woningen”, zegt wethouder Roland van Vugt, die duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. “Altena kiest voor een realistische aanpak. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. We beginnen bij woningisolatie. Een voor iedereen verstandige investering, die ons aardgasgebruik al flink zal terugdringen.”

Het uiteindelijke doel is om over te stappen van aardgas naar een andere, duurzame manier van verwarmen. Niet alleen in Altena, maar in heel Nederland. In het Klimaatakkoord staat dat alle gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Op grote schaal overstappen op duurzame energie is nog niet haalbaar of betaalbaar. Daarom zetten de gemeente Altena in op wat al wel mogelijk is.

“Het is een grote klus waar we als Altena voor staan”, stelt Van Vugt. “Nu de raad heeft ingestemd met de Warmtevisie, kunnen we de komende jaren met z’n allen aan de slag. Iedereen in Altena kan hier op zijn of haar manier en eigen tempo een bijdrage aan leveren.”

Inwoners die willen besparen en het aardgasverbruik flink willen terugdringen, kunnen voor bespaartips, een aanbod voor energieadvies en informatie over subsidies terecht op www.altenawoontslim.nl.