Dick Hoogendoorn blikt terug op brand: ‘Dat blijft op mijn netvlies staan’

WERKENDAM • 2021 was een bijzonder jaar. Niet in de laatste plaats voor Dick Hoogendoorn en zijn gezin. Waar aan het einde van ieder jaar volop plannen worden gemaakt voor het nieuwe jaar, kunnen deze voornemens soms vanuit het niets in rook opgaan. Voor Dick, zijn gezinsleden en ook zijn bedrijf, was dit in 2021 letterlijk en op pijnlijke wijze het geval.

“Begin dit jaar hadden we het plan om door te bouwen aan hetgeen we mee bezig waren, de goede dingen”, vertelt Dick Hoogendoorn, directeur van het gelijknamige timmer- en interieurbedrijf in Werkendam waar in mei een grote brand woedde. “We wilden ons bedrijf verder digitaliseren en verdere kwaliteitsverbeteringen doorvoeren. Dat was onze doelstelling.”

Fatale brand

“Maar dat is iets anders gelopen”, voegt Dick er met gevoel voor understatement aan toe. Zondagmorgen 2 mei 2021 staat hem nog in het geheugen gegrift. “Dat blijft op mijn netvlies staan”, stelt Dick, waarna hij kort een stilte laat vallen. “Ik had een gemiste oproep van mijn zoon, waarna ik werd gebeld door mijn buurman. Hij vertelde mij dat het bedrijf in brand stond. Zo snel als dat ik toen naar de zaak gereden ben, zal nooit meer voorkomen. Ik zag bij aankomst de vlammen al uit het dak komen en hoorde gelijktijdig dat er drie mensen vermist werden. Gelukkig kwam ik al snel mijn schoondochter en haar kinderen tegen, die ook naast het bedrijf woonden. Ik heb hen samen met mijn zoon Corné meteen naar mijn huis gestuurd.”

Waar Corné en zijn gezin zijn ontkomen aan een ramp, werd het na enige tijd duidelijk dat drie Litouwse medewerkers van Hoogendoorn waren omgekomen bij de brand. “De rest van de dag word je gewoon geleefd”, vertelt de directeur van Hoogendoorn MBI over de bewuste zondag. “Het ergste is natuurlijk dat er drie mensen bij de brand zijn omgekomen. Daar sta je bij stil en je denkt er ook over na. Daarnaast zie je ook gewoon een stukje levenswerk uit handen glippen.” Na het ontdekken van de brand ging het allemaal heel snel. “Zondagmiddag zaten we al bij de verzekering en belde de burgemeester om te vertellen dat ze de slachtoffers gevonden hadden. Maandagmorgen stond ik voor 130 man personeel om te vertellen wat er gebeurd was”, herinnert Dick zich.

In de week na de brand is er voor de Litouwse slachtoffers een herdenkingsdienst gehouden. ”Dat was erg mooi”, blikt de directeur terug. Na de brand werd er door een inwoonster van Werkendam ook al snel een crowdfundingsactie op touw gezet voor de nabestaanden. “Dat heeft behoorlijk wat geld opgeleverd. Daarvan storten wij nu iedere week geld naar de nabestaanden”, vertelt Dick. Voor de nieuwbouw, die er door de brand sneller is gekomen dan gepland, wordt ook een gedenkteken geplaatst ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Door de brand raakten Corné en zijn gezin dakloos. Om die reden trok het gezin bij Dick thuis in. Gedurende vijf maanden woonden beide gezinnen in één huis. “Dat heeft ons ook wel geholpen in het verwerkingsproces”, stelt Dick. “We konden het met elkaar over heel veel dingen hebben. Hierdoor beleef je het eigenlijk samen. Maar na die vijf maanden was het ook weer goed dat iedereen zijn eigen weg ging.”

Omdat het bedrijf niet stil kon komen te vallen, bedacht Dick meteen na de brand hoe het bedrijf er in de toekomst uit moest komen te zien. “Dat heeft een enorme drive teweeggebracht, om zo snel mogelijk weer iets moois en goeds neer te zetten.” Op zakelijk vlak zijn Dick en zijn zonen dan ook hard aan de slag gegaan om het bedrijf overeind te houden. “Dat heeft geresulteerd in hetgeen er aan het einde van dit jaar staat”, doelt de directeur op de nieuwe loods. De nieuwbouw zou eigenlijk op 16 december officieel geopend worden, maar door de coronamaatregelen wordt dit uitgesteld naar een later moment. Terwijl de nieuwe loods steeds verder gebouwd werd, moest het personeel tijdelijk in een krappe werkomgeving doorwerken. De directeur van Hoogendoorn MBI geeft aan trots te zijn op de wijze waarop het personeel de schouders eronder heeft gezet. ”Ze hebben het bijzonder goed opgevangen. Iedereen heeft de volle honderd procent gegeven.”

Jubileum

2021 had op voorhand een mooi jaar moeten worden. Hoogendoorn MBI viert namelijk zijn 60-jarig bestaan. Een bijzondere mijlpaal vindt Dick, die onlangs eveneens zestig jaar geworden is. “Als ik kijk waar we na zestig jaar staan, dan denk ik wel dat we iets moois neergezet hebben. Ik ben eigenlijk helemaal grootgebracht met het bedrijf. Mijn vader is ermee begonnen en rond mijn twaalfde mocht ik in de vakanties meehelpen in het bedrijf. Ik heb het arbeidsethos dan ook van mijn vader meegekregen, dat zit helemaal in mijn vezels.” Dick heeft door de jaren heen alle disciplines binnen het bedrijf doorgelopen. “Zoals timmerman, werkvoorbereider, tekenaar, et cetera. Maar leidinggeven is wel mijn sterkste kant. Timmeren kan ik niet. Dat moet je niet aan mij overlaten. Dan komt het niet goed”, zegt de directeur met een knipoog. Al op zijn 35ste nam Dick het bedrijf van zijn vader over, maar aan stoppen denkt hij voorlopig nog niet. “Ik hoop het 70-jarig jubileum ook nog mee te maken. Zeker als de verhoudingen in het bedrijf goed blijven”, doelt de directeur op de samenwerking met zijn zoons, die mede-eigenaar zijn.

Kozakken Boys

In 2021 werd Dick ook benoemd als voorzitter van de Werkendamse tweededivisionist Kozakken Boys. Een club waar hij en zijn zoons altijd supporter van zijn geweest en waar Dick eerder ook voorzitter van de Business Club was. Het afgelopen half jaar vielen de prestaties van de hoofdmacht van Kozakken Boys tegen, waardoor er veel druk op de spelers, trainer, maar ook op het bestuur van de club kwam te staan. Kenmerkend voor de voorzitter is echter dat hij niet van paniekvoetbal houdt. “We moeten gewoon rust en eenvoud uitstralen. Je kunt gekke dingen gaan doen, maar dat werkt niet. Rust in de tent, dan komt alles vanzelf goed. Ik houd niet van paniekvoetbal, dat doe ik in het bedrijf ook niet”, concludeert Dick.