Start verbouw milieustations: andere inrichting verkort wachttijden

ALTENA • De milieustations van Giessen en Werkendam krijgen een andere indeling. Dinsdag 21 december gaf wethouder Roland van Vugt het startsein voor de verbouwing. Door het anders inrichten van het terrein hoopt de gemeente Altena de wachtrijen te verkorten en de dienstverlening te verbeteren.

Veel inwoners uit Altena maken gebruik van de twee milieustations in de gemeente. In een enquête in 2020 gaven respondenten aan dat ze de wachttijden vaak te lang vonden. Eerder verruimden de gemeente al de openingstijden, onder andere met een avondopstelling. De gemeente vindt het nu tijd voor een volgende stap om de service op de milieustations te verbeteren.

Door een gratis en een betaalde route verbetert de doorstroming. “De inwoners van Altena doen al heel goed aan afvalscheiding”, vertelt wethouder Roland van Vugt. “Wij willen onze inwoners maximaal faciliteren om hun afval gescheiden in te leveren. Na de verbouwing kunnen mensen vlotter over het milieustation.”

Milieustations tijdelijk dicht

Voor een aantal flinke ingrepen moeten de milieustations tijdelijk dicht. Voor Giessen geldt dit naar verwachting vanaf half januari. De precieze datum wordt later bekendgemaakt. Tijdens de uren dat het milieustation in Giessen normaal gesproken open zou zijn, is het station in Werkendam extra open. Ook kan groenafval dan vaker gebracht worden naar Verschoor in Almkerk. Na de verbouwing in Giessen volgt Werkendam. Omdat de herinrichting daar minder ingrijpend is, hoeft het milieustation in Werkendam waarschijnlijk niet dicht, of minder lang.

Drie ingangen en betaalzuil

Na de verbouwing hebben beide milieustations drie ingangen; één voor tuinafval, één voor de gratis afvalstromen, en één voor het betaalde deel. Betaald afval kan vanaf dat moment aan een betaalzuil worden afgerekend.