Opening bibliotheek in vmbo Schans uitgesteld als gevolg van coronamaatregelen

SLEEUWIJK • De afgelopen maanden is er door medewerkers van vmbo Schans en Bibliotheek CultuurPuntAltena hard gewerkt aan een prachtige bibliotheek.

Er stond een feestelijke opening op het programma, maar door de coronamaatregelen is in goed overleg met Bibliotheek CultuurPuntAltena besloten om de opening op een later moment te laten plaatsvinden.

De bibliotheek zal wel alvast in gebruik genomen worden. Op De Schans wordt er al hard gewerkt aan leesbevordering en met de komst van de bibliotheek in het gebouw, wordt lezen nog makkelijker en leuker.