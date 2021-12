Projectteam Corona beantwoordt vragen in Altena

ALTENA • Afgelopen zaterdag kondigde het demissionaire Kabinet aan dat Nederland tot 14 januari 2022 24:00 uur in lockdown gaat. Voor veel ondernemers betekent dit dat zij - net als eerder dit jaar - een groot deel van hun omzet moeten missen.

De gemeente Altena realiseert zich dat dit voor veel ondernemers erg ingrijpend is, maar doet wel een beroep op het organisatievermogen en de flexibiliteit van deze ondernemers. Ook nu weer zijn er verschillende steunpakketten om ondernemers die dat nodig hebben, financieel bij te staan in deze lastige tijden.

Omdat er veel mensen zijn met vragen over de maatregelen en de steunpakketten, heeft de gemeente een speciaal projectteam Corona gevormd. Iedereen met vragen kan deze mailen naar Fleur Groenenberg. Zij is bereikbaar via f.groenenberg@gemeentealtena.nl.