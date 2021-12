Meer dan 1500 garageboxen en 2500 opslagboxen gecontroleerd door Baronie Interventieteam

ALTENA • Het Baronie Interventieteam (BIT) heeft in 2021 in totaal veertien actiedagen gehad, die georganiseerd werden in de Baroniegemeenten. Er werd onder meer gecontroleerd op opslaglocaties, garageboxen en spookbewoning. In totaal werden er tijdens deze controles 1518 garageboxen gecontroleerd, 279 opslagbedrijfslocaties bezocht en tien selfstorage locaties met meer dan 2500 boxen aan controle onderworpen.

In Altena werden onder andere in het havengebied van Werkendam opslaglocaties en bedrijven bezocht. Met het Baronie Interventieteam werken de gemeenten Alphen-Chaam/Baarle-Nassau, Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert samen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

“In Altena hebben we het afgelopen jaar gemerkt dat de gezamenlijke BIT-acties van toegevoegde waarde zijn tegen ondermijnende criminaliteit”, vertelt burgemeester Egbert Lichtenberg. “Niet alleen in het opsporen van misstanden, maar ook in de voorlichting van ondernemers en verhuurders van panden om ondermijning tegen te gaan. Dit werd gewaardeerd. We hebben onze inwoners en ondernemers nodig om ongewenste criminele praktijken te voorkomen en aan te pakken.”

Er werden bij de acties in de Baroniegemeenten onder meer harddrugs zoals crystal meth en tientallen liters GBL in beslag genomen, een grondstof voor GHB. Net als vijf vuurwapens en hennep gerelateerde goederen zoals kweektenten en lampen. Ook werd in totaal 280.000 euro contant geld afgepakt en een Maserati en Ferrari gesignaleerd als mogelijk signaal van ondermijning en nader onderzocht. Hiernaast werden er ook vuurwerk en 66 flessen lachgas in beslag genomen. Vier personen werden aangehouden en illegale bewoning werd beëindigd.

Verhuurders weerbaar maken

De gezamenlijke acties van het afgelopen jaar hadden een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van criminele activiteiten en aan de andere kant het weerbaar maken van verhuurders. Pandeigenaren kregen tijdens de acties tips over bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Ook worden ze erop gewezen dat betalingen altijd via de bank moeten verlopen en dat geen zaken gedaan kunnen worden zonder dat huurders ID-bewijzen hebben overlegd. Daarnaast kregen verhuurders tips over het treffen van extra maatregelen, zoals het plaatsen van camera’s op afgesloten terreinen, gebruik van een toegangspoort met registratie en het aanbrengen van goede verlichting. Tot slot werden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties.

Samenwerken in het BIT

In het BIT sluiten naast de deelnemende gemeenten ook andere overheidspartners aan, als politie en douane. Hierdoor is de slagkracht groter en is er in korte tijd meer zicht en inzicht over een groter gebied. De partners werken samen in Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland-verband om gezamenlijk het zicht op en inzicht in ondermijnende activiteiten te vergroten, deze te analyseren en aan te pakken. Zo treden overheden samen op tegen georganiseerde criminaliteit en ondersteunen ze eigenaren en verhuurders bij het versterken van hun weerbaarheid.

Melden criminele activiteiten

Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat anonimiteit wordt gewaarborgd.