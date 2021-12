100 anderstalige boeken voor Taalklas

ALTENA • Bibliotheek CultuurPunt Altena en Taalklas Altena hebben een overeenkomst getekend om anderstalige leerlingen naast het Nederlands ook hun eigen taal te laten ontwikkelen. Hierdoor wordt de algemene taalvaardigheid beter.

Bibliotheek CultuurPunt Altena zal 100 boeken plaatsen bij de taalklas op de Uylenborch in Almkerk. Het zijn eenvoudige leesboeken die aansluiten bij de thema’s die de leerlingen krijgen aangeboden in het eerste jaar van de taalklas. Daarnaast komen er ook informatieve boeken over de herkomstlanden van leerlingen, over culturen en diversiteit. Ook kinderboeken in de meest voorkomende thuistalen van de leerlingen zoals het Arabisch, Pools, Turks, Roemeens en Tigrinya (Eritrees) worden toegevoegd.

Aandacht voor eerste taal

Rianne Dekker, coördinator nieuwkomers De Stroming & Taalklas Altena, is een en al bevlogenheid om haar leerlingen de kans te geven met boeken uit hun eigen moedertaal te kunnen werken. “Binnen het onderwijs aan anderstalige leerlingen werd lang gedacht dat het belangrijk is leerlingen zoveel mogelijk alleen met de Nederlandse taal te laten werken. Onderzoek heeft echter geleerd dat het juist belangrijk is op school ook aandacht te besteden aan de eerste taal van leerlingen”, vertelt ze. “Een goed ontwikkelde eerste taal is een voorwaarde om een nieuwe taal te kunnen leren.”

De meertalige aanpak kan veel voordelen opleveren, vindt Dekker. “Door de eerste taal te blijven ontwikkelen, wordt de algemene taalvaardigheid beter, wat voor beide talen belangrijk is. Ook zorgt het voor meer zelfvertrouwen bij leerlingen. Als er alleen in het Nederlands wordt gewerkt, kan het ervoor zorgen dat de eerste taal niet verder ontwikkelt of zelfs kwijtraakt. Het verlies van de moedertaal kan de familierelaties verstoren wanneer ouders en grootouders zelf niet vaardig zijn in het Nederlands.”

Taalklas

Momenteel doen 80 tot 90 procent van de scholen in Altena mee aan de taalklas. De taalklas is in het leven geroepen voor basisschoolleerlingen die vanaf zeven jaar instromen. Dekker: “Die leerlingen hebben het leesproces in groep 3 gemist. Jongere leerlingen redden zich met wat extra ondersteuning vaak wel.”

Ton Lenting, algemeen directeur van De Stroming, hoopt dat de gemeente Altena haar steentje ook bij blijft dragen. “In het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente staat de taalklas opgenomen als beleidsinstrument. Ik ga ervan uit dat als je dat opneemt, er ook een financiering aan gekoppeld wordt”, aldus Lenting. Hij verwacht daarnaast ook dat de schoolbesturen bij zullen dragen aan het project.

“Het is best een uitdaging voor ons om een goede collectie boeken te kunnen vormen en dat gaat alleen als we er professionals zoals Rianne Dekker bij betrekken”, memoreerde Marian van der Wal, directeur van Bibliotheek CultuurPuntAltena.

Onderdeel van de overeenkomst is ook dat leerlingen van de taalklas met hun ouders een bezoek brengen aan de bibliotheek voor een rondleiding en een uitleg, met de mogelijkheid het kind direct gratis lid van de bibliotheek te maken.