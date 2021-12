WERKENDAM • ‘Baggerman’ is van oorsprong een Werkendamse familienaam. Dat niet iedereen dat kan of wil geloven, ontdekte Chris Baggerman tijdens het schrijven van zijn boek ‘Baggerman een oud Werkendams geslacht’. Hoewel het boek onder andere bestaat uit een verzameling van vele namen, die vanaf 1580 tot heden zijn opgenomen, is het boek veel meer dan alleen een verzamelalbum. In het boek wordt ruim vier eeuwen van de familiegeschiedenis in woord en beeld getoond.

Chris is al lange tijd bezig met het ontwikkelen van het boek. “Twintig jaar geleden kwam ik bij de kinderen van een ver familielid, dat tussen 1960 en 1970 al probeerde om de familiestamboom uit te zoeken. Destijds heb ik al spullen gekopieerd en meegenomen, maar daar is al die tijd nog geen publicatie van gekomen”, vertelt Chris. “Ik ben dus altijd al bezig geweest met het verzamelen van gegevens.” In 2020 werd hij gevraagd om te helpen bij het proces, waarmee de stamboom van een andere familie uitgepluisd moest worden. Toen hij daarmee klaar was, vond hij het de hoogste tijd dit ook voor familie Baggerman te gaan doen. “Zodoende besloot ik 2021 hiervoor te gebruiken”, licht de auteur van het boek toe.

Om het boek zo compleet mogelijk te maken, legde Chris veel contacten met verre familieleden. “Er waren mensen bij die dachten dat we toch geen familie waren. Ze geloofden niet dat zij als Baggerman uit Werkendam stamden. Ik heb geprobeerd om het ze toch aan te tonen”, vertelt hij. Hoewel er nog tientallen families in Altena wonen die als achternaam Baggerman hebben, is de familie dus ook verder verspreid over de rest van het land. “Zo woont er familie in Krimpen aan den IJssel, Tiel en Erichem.” Van deze familieleden heeft de auteur ook foto’s ontvangen, waardoor hij een verzameling van 450 familiefoto’s van de afgelopen 130 jaar heeft.

Tijdens de ontwikkeling van het boek ontdekte Chris veel achtergronden van familieleden. “Zo had je vroeger in plaats van wethouders en raadsleden, schout en schepenen. Zij vormden het gemeentebestuur. Vanuit ons voorgeslacht zijn er verschillende mensen die zo’n functie hebben bekleed. Zij hadden een familiewapen met zeven zwarte lelies en die hebben we nu nog steeds.” Omdat het boek nog niet helemaal compleet is, doet Chris de oproep aan familieleden om zich bij hem te melden. “Als ze nog bijzondere foto’s hebben of andere dingen beschikbaar willen stellen, mogen zij zich tot het einde van het jaar bij mij melden.”

Het belangrijkste deel van het boek wordt gevormd door de stamboom met vele namen en data van familieleden van 1580 tot heden. De stamboom wordt na elke generatie afgewisseld met verschillende onderwerpen, zoals het dagelijks leven, bijzondere verhalen, een tijdbalk van Werkendam van 1400 tot 2020, etc. Het boek is exclusief verkrijgbaar bij Chris Baggerman. Intekenen en contact via c.baggerman@kliksafe.nl.