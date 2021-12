VVD: ‘Groene boa’s verdienen bescherming’

ALTENA • VVD Altena is niet te spreken over de reactie van het college op schriftelijke vragen van de partij, die gaan over de veiligheid van groene boa’s. Deze boa’s beschermen het buitengebied tegen onder andere criminaliteit. Volgens de VVD kunnen groene boa’s hun werk niet veilig en effectief doen zonder de juiste uitrusting en die ontbreekt.

Naar aanleiding van gesprekken met de boa’s stelde de partij de gemeente de vraag of zij zich herkennen in de zorgen van de boa’s. Het college reageerde hier echter negatief op. ‘Er zijn geen signalen bekend dat de groene boa’s zich niet veilig voelen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden in Altena’, schrijft het college in een reactie.

De groene boa’s in Altena vallen onder de verantwoordelijkheid van het SSIB (Samen Sterk in Brabant). De VVD drong er bij het college daarom op aan, om in gesprek te gaan met de werkgever van de boa’s. Op basis van de wet mag een groene boa namelijk een vuurwapen dragen, echter is dat een besluit van de werkgever. ‘In de provincie Noord Brabant is besloten dat de boa’s van het SSIB geen vuurwapen dragen. Dit is een politiek bestuurlijke keuze, waarbij het in gesprek gaan met het ministerie van Justitie en Veiligheid niet nodig is, omdat het bij wet al geregeld is’, stelt het college.

De VVD wil echter dat het college wél het gesprek aangaat met de werkgever. “Onze oproep aan de burgemeester is om het gesprek met de omgevingsdienst aan te gaan, om de signalen die we ontvangen hebben over te brengen”, vertelt Rik van der Pluijm, burgerraadslid van VVD Altena. Volgens Van der Pluijm strookt het antwoord van het college niet met de realiteit. “Daarom willen we de problematiek ook breder trekken, door samen met onder andere VVD Brabant dit onderwerp op provinciaal niveau aan te pakken. De groene boa’s verdienen bescherming bij het werk dat zij doen, omdat het steeds gevaarlijker wordt”, concludeert de VVD’er.