Lotte: ‘Al mijn hele leven dans ik op deze plek’

SLEEUWIJK • Anderhalf jaar geleden, midden in de coronapandemie, startte Lotte de Mik (24) haar eigen dansschool in de Bolderik in Sleeuwijk. “Sleeuwijk is onze hoofdlocatie, maar we geven ook lessen in Giessen en in Woudrichem”, vertelt de trotse eigenaresse.

Lotte danst al ongeveer haar hele leven op de plek waar ze nu haar eigen dansschool heeft. “Ik was vier of zes jaar oud toen ik hier kwam dansen. Ik begon met jazzballet en ik heb ook lessen streetdance en hiphop gevolgd. De juf die mij jazzballet gaf, had in De Bolderik een eigen dansschool. Daar heb ik heel lang gedanst. Toen zij ermee stopte, is het overgenomen en ben ik er ook nog blijven dansen. Uiteindelijk stopte ook die persoon ermee en hij benaderde mij of ik misschien interesse had om op deze plek een dansschool te starten. Ik was toen net klaar met mijn opleiding en eigenlijk paste het helemaal niet in het toekomstbeeld dat ik voor ogen had. Maar dit was zo’n mooie kans, dat ik hem met beide handen heb aangegrepen.”

Lessen voor jong en oud

Met haar dansschool Dance for Days verzorgt Lotte samen met andere dansdocenten lessen voor kinderen, jongeren en voor volwassenen. “Juist in de coronatijd merkte je dat kinderen veel behoefte hebben om te dansen. Zo’n 90 procent van mijn leerlingen zijn kinderen tussen de 1,5 en de 12 jaar. Daarnaast geef ik nog les aan een groep 12-15-jarigen, een groep 15-plussers en we hebben een volwassengroep.”

Bij de hele jonge kinderen draait het vooral om het bewegen op muziek, het ontmoeten van nieuwe kinderen en de motorische ontwikkeling. “Het gaat niet zozeer om de danspasjes, maar meer om de beweging en de muzikale ontwikkeling”, vertelt Lotte daarover. “Vanaf 4+ werken we toe naar een show. Bij de jongste groepen is dat minder trainen en meer lekker dansen. Hoe ouder ze worden, hoe meer we focussen op de choreo’s. We proberen per groep zes verschillende nummers of choreo’s te maken in verschillende dansstijlen.”

Puzzelen

Een groot deel van de lessen wordt ‘s avonds gegeven. Met de avondlockdown kwam Lotte voor een nieuwe uitdaging te staan. “Door de maatregelen moesten we behoorlijk puzzelen. We hebben tijdelijk een alternatief lesrooster, waarin alle groepen een plekje hebben voor 17.00 uur. Maar omdat veel kinderen ook te maken hebben met andere sporten, was dat best even zoeken. En iedereen wil nu natuurlijk ineens een ruimte reserveren voor 17.00 uur, dus veel locaties waren bezet. Gelukkig kon juf Noor op de maandag komen invallen en kunnen we nu twee groepen op hetzelfde moment lesgeven”, vertelt Lotte. “En we verzorgen daarnaast ook nog kinderfeestjes. Die kunnen gelukkig nog wel gewoon door blijven gaan zoals we dat voorheen gewend waren.”

Lessen voor volwassenen

Hoewel het overgrote deel van de leerlingen uit minderjarigen bestaat, richt Lotte zich ook zeker op de volwassenen in Altena. “Toen we met de dansschool startten, wilden we vooral op zoek naar iets dat nog niet werd gegeven in de regio”, vertelt Lotte. “Toen bleek dat er best een gat was voor de mensen van 25 tot 50 jaar, die wel willen dansen, maar dan niet zozeer het klassieke stijldansen. We hebben wel een cursus stijldansen aangeboden, maar onze focus ligt meer op de Latijns-Amerikaanse dansen. Dat bleek er in de omgeving nog nauwelijks te zijn.”

Binnenkort gaat de dansschool ook salsalessen aanbieden. En Lotte schrijft choreografieën voor openingsdansen. “Ik ga het koppel dan niet leren hoe ze moeten stijldansen, maar ik bedenk een choreo die op het nummer past dat zij aanleveren. Daar probeer ik dan verschillende dansstijlen in te verwerken, die ze in een partnerdans kunnen uitvoeren.”