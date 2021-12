Enveloppenactie Andelse kerken levert ruim tweeduizend euro op voor Stichting Jasmijn

ANDEL • De drie Andelse kerken hebben met de enveloppenactie voor Stichting Jasmijn een mooi bedrag van 2.245,95 euro opgehaald. Donderdagmiddag 16 december werd de cheque overhandigd aan Elvira en haar dochtertje Anna-Lynn.

Zij vertegenwoordigden Stichting Jasmijn. Jasmijn was het zusje van Anna-Lynn, dat na een ongeneeslijke ziekte overleed in 2019. Stichting Jasmijn heeft zich als doel gesteld, ouders van ernstig zieke kinderen een mooi dagboek te geven. Al bij vijf verschillende ziekenhuizen hebben ze boeken kunnen schenken. Ze willen echter graag alle kinderziekenhuizen van Nederland en ouders thuis een dagboek geven.

Uit eigen ervaring weten ze dat er hierdoor een waardevol document kan ontstaan, in een dikwijls donkere tijd tijdens de ziekte van hun kind. Om het doel van de stichting te bereiken is veel geld nodig, waardoor de opbrengst van de enveloppenactie erg welkom is. Hoewel de actie van de Andelse kerken voorbij is, kan er nog steeds geld worden gedoneerd via: https://www.stichting-jasmijn.nl/.