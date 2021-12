Medewerkers van Rivas zetten ruim tweeduizend boosterprikken

REGIO • Rivas startte op maandag 6 december met het geven van de boostervaccinatie aan de medewerkers van de wijkverpleging, de woonlocaties en de ondersteunende diensten. Dit gebeurde nadat de medewerkers van het Beatrixziekenhuis en de bewoners van de woonzorglocaties hun coronaboosterprik hadden gekregen. Inmiddels is deze grootschalige vaccinatieronde afgerond. In nog geen twee weken tijd werden er ruim tweeduizend prikken gezet.

Om deze grootschalige vaccinatieronde goed te laten verlopen, riep Rivas haar medewerkers op om een bijdrage te leveren aan de boostercampagne. Tientallen zorgverleners uit de wijkverpleging en van de woonlocaties meldden zich aan als prikker en zo konden er in korte tijd ruim tweeduizend prikken worden gezet. Daarnaast sprongen collega’s vanuit de stafdiensten bij om het administratieve proces in goede banen te leiden.

“Dankzij de bijdrage van al deze collega’s hebben we in korte tijd ontzettend veel medewerkers en vrijwilligers extra bescherming tegen het coronavirus kunnen bieden”, vertelt Mirelle Keinemans, adviseur wijkverpleging bij Rivas. “Wij zijn echt ontzettend trots op al onze mensen die, ondanks de hoge werkdruk, een steentje hebben bijgedragen om dit mogelijk te maken. We hopen dat deze boostercampagne helpt bij het terugbrengen van het ziekteverzuim onder onze zorgverleners tijdens deze vierde coronagolf. We hebben iedereen namelijk hard nodig in deze lastige tijden waarin de druk op de zorg ongekend hoog is.”