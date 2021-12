Trek eropuit in de Biesboschlinie

REGIO • De Biesboschlinie bruist ook in de winter met tal van activiteiten. Voor jong en oud is er voldoende te beleven. Er is voor voor elk wat wils: van winterwandeling of rondleiding bij kaarslicht tot sfeervol winkelen voor de feestdagen in de gezellige winkelcentra. VVV Biesboschlinie verzamelde alle activiteiten in de regio in een handige wintergids.

Van december tot en met februari heerst er winterrust in de Biesboschlinie. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er niets te beleven is. Integendeel. In december raakt iedereen in de stemming voor de feestdagen en vullen straten zich met twinkelende lichtjes. Er zijn alle maanden winterwandelingen voor een frisse neus, er worden muzikale voorstellingen gegeven in de sfeervolle ambiance van Kasteel Dussen, op Fort Bakkerskil kan men luisteren naar een hoorspel en voor het ouderwetse winterse gevoel geeft de wasvrouw rondleidingen door Fort Altena.

Activiteiten in de Vestingdriehoek

Ook bij de buren in de Vestingdriehoek is de winter allesbehalve saai. Er zijn rondleidingen bij kaarslicht op Slot Loevestein en men kan snertwandelen in Gorinchem. Kortom, er is genoeg te beleven voor een compleet weekendje weg met een bezoek aan alle vestingen.

De Wintergids

De Biesboschlinie is het thuis van eeuwenoud erfgoed en prachtige natuur. Het gebied beslaat de gemeente Altena met zijn 21 kernen, waaronder Woudrichem, en het zuidelijke deel van de Biesbosch. Er valt heel wat te genieten… ook in de winter. Daarom verzamelde VVV Biesboschlinie de activiteiten voor deze winter in een wintergids. De gids is verkrijgbaar op toeristische plaatsen in de regio en kan ook digitaal geraadpleegd worden via https://biesboschlinie.com/winter.