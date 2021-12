Woudrichemse fotografe 23e op wereldranglijst

WOUDRICHEM • Corona zorgde er voor bruidsfotograaf Gaby Ermstrang van Gaby Ermstrang Fotografie voor dat veel trouwerijen niet doorgingen en als ze wel doorgingen, dan was dat in afgeslankte vorm. Haar inkomen liep daardoor behoorlijk terug. Naast liefdesfotografie ligt Gaby’s hart ook bij de familiefotografie. En dat kon in 2021 - zij het met de nodige maatregelen - gelukkig wel doorgaan. Met een mooie prijs op de wereldranglijst als kers op de taart.

Afgelopen maand publiceerde ‘This is Reportage Family’ de lijst met 100 beste familiefotografen ter wereld. De Woudrichemse Gaby Ermstrang staat 23e op de lijst. Boven haar staan nog drie Nederlanders. “Ik ben echt wel trots op deze positie”, vertelt Gaby. “Als ik naar de drie Nederlanders boven me kijk, dan zijn ze écht goed. Dan zie je ook wel dat het een hooggewaardeerde wedstrijd is, want anders doen zij hier echt niet aan mee.”

De fotowedstrijd is onderverdeeld in twee type prijzen: aan de ene kant zijn er de prijzen voor losse foto’s en er zijn prijzen voor fotoverhalen. “Zeker die tweede categorie, dat is gewoon heel moeilijk. Je stuurt dan vijftien tot twintig foto’s in, die samen een verhaal vertellen. De jury kent het verhaal niet en moet uit de foto’s kunnen afleiden wat je wilt vertellen. Elke individuele foto ervan moet goed zijn. Er worden duizenden foto’s per kwartaal ingestuurd, maar de eerste keer dat ik foto’s inzond, wonnen er maar zes verhalen een award.”

Bepaald makkelijk om een award te winnen, is het dus niet. Gaby won twee awards voor fotoverhalen en vijf awards voor losse foto’s. “De eerste wedstrijd won ik gelijk met één foto. Omdat ik ook een mooi fotoverhaal had waar ik zelf heel tevreden over was, stuurde ik die ook in. Toen won ik die Story Award. Een kwartaal later stuurde ik weer een fotoverhaal in en won ik weer. Twee van dit soort prijzen achter elkaar winnen, dat voelde wel heel bizar.”