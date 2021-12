Oproep: op vakantie door vervroegde kerstvakantie

ALTENA • Door de vervroegde kerstvakantie zien vakantieparken het aantal boekingen toenemen. Met name de grote ketens als Center Parcs, Roompot, Landal GreenParks en Libéma zien een opvallende stijging in het aantal boekingen voor verblijven van maandag tot vrijdag.

De redactie van Het Kontakt Altena is nieuwsgierig of er ook inwoners van de gemeente Altena hebben besloten om het er in deze extra vakantieweek van te nemen. We komen daarom graag in contact met mensen uit Altena die als gevolg van de schoolsluiting in de week van 20 december een verblijf op een recreatiepark hebben geboekt. Wil je hieraan meewerken? Mail dan in het kort jouw verhaal en je telefoonnummer naar redactie.altena@kmp.nl.