Kanjerschool de Wilgenhoek uit Hank kleurt paars

HANK • Op vrijdag 10 december was het Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een dag waarop leerlingen en leerkrachten, door het dragen van de kleur paars op school, hun solidariteit kunnen tonen met lhbtiq+’ers.

In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden. Ook Kanjerschool de Wilgenhoek uit Hank heeft dit jaar meegedaan aan Paarse Vrijdag. Hiermee wil de school laten zien dat iedereen op de Wilgenhoek zichzelf kan en mag zijn. En dat niemand gepest of uitgesloten wordt om wie hij of zij is of om op wie je verliefd wordt. ”Want het mooiste wat je kunt worden…is jezelf”, laat de school weten.