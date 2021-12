Jorritsma: ‘Het burgemeestersambt is heel mooi, dus ik ben vereerd dat ik deze kans krijg’

ALTENA/VOORST • De gemeenteraad van Voorst heeft Paula Jorritsma voorgedragen als de nieuwe burgemeester. Ze is gekozen als opvolger van oud-burgemeester Jos Penninx. De inwoonster van Woudrichem is nu nog wethouder sociaal domein en cultuur in Altena. Eerder werkte Jorritsma als wethouder in de gemeente Woudrichem.

“Met de voordracht ben je nog niet officieel benoemd als burgemeester, maar in principe volgt er altijd een benoeming na een voordracht”, licht Jorritsma de procedure toe. Vanaf augustus 2021 is Renske Helmer-Englebert de waarnemend burgemeester van de gemeente Voorst. Zij verving Penninx die met pensioen ging. Met het voordragen van Jorritsma, kan zij de eerste vrouwelijke burgemeester van Voorst worden. En dat is speciaal, vindt ze. “Het is denk ik goed als we meer een afspiegeling zijn van de samenleving. Wanneer er een gemêleerde samenstelling van het dagelijks bestuur is, heb je het beste van beide werelden.”

De gemeente Voorst denkt dat Jorritsma goed aansluit bij het opgestelde profiel van de burgemeester die de gemeente zoekt. “Ze is net zo zelfbewust als onze plattelandsgemeente. Haar credo ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ past goed bij onze gemeenschap”, laat de gemeenteraad weten.

Ondanks het feit dat de carrièrestap voor Jorritsma een bewuste is, zal ze haar werkzaamheden in Altena gaan missen. “Het burgemeestersambt is heel mooi, dus ik ben heel vereerd dat ik deze kans krijg. Maar ik ben ook wel weemoedig, want ik ga Altena en mijn woonplaats Woudrichem zeker missen”, vertelt Jorritsma. “Aan de andere kant verdwijnen mensen gelukkig niet als je verhuist en ik ben heel dankbaar voor alles wat ik hier heb mogen doen. Daar hoop ik een nieuwe invulling aan te kunnen geven in Voorst.”

De gemeenteraad van Voorst heeft Jorritsma aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanbevolen. De minister bepaalt of ze daadwerkelijk wordt benoemd tot burgemeester. Naar alle waarschijnlijkheid volgt haar benoeming dan in februari 2022. Jorritsma verwacht dat haar voordracht slechts een beperkte invloed heeft op haar huidige werkzaamheden in Altena. “Ik zal mezelf uiteraard al wat gaan oriënteren op Voorst, maar ik zorg ervoor dat mijn werk hier goed afgemaakt wordt.”