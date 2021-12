Sportpakketten Rietveld

SLEEUWIJK • Donderdag 9 december ontving activiteitencentrum Rietveld uit handen de sportcoaches van de gemeente Altena twee unieke sportpakketten. De gemeente wil hiermee het bewegen de stimuleren.

Het activiteitencentrum laat weten erg blij te zijn met de pakketten. “Vol enthousiasme hebben we de pakketten ontvangen”, vertelt activiteitenbegeleidster Hanneke van Kessel. “Er zitten veel leuke dingen in, zoals hoepels, stuiterballen en grote dobbelstenen met opdrachten. Vanmiddag zijn we er al uitgebreid mee aan de slag gegaan. Het pakket biedt de mogelijkheid een leuk spel te spelen en ondertussen te bewegen.”