Vrouwen van Nu na 75 jaar springlevend

WOUDRICHEM • In de voorbije jaren zijn heel veel vrouwenorganisaties in het Land van Heusden en Altena verdwenen, maar de afdeling Woudrichem-Oudendijk van de Vrouwen van Nu is nog springlevend en schreef dit jaar zelfs tien nieuwe leden in. Anja Schippers (67 jaar) en Gerda van Vliet (80 jaar) vertellen geanimeerd over de afdeling die 75 jaar geleden werd opgericht.

Veel boerinnen telt de afdeling niet meer volgens de beide bestuursleden van de 75 jarige vereniging, die op 10 december 1946 begon als de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Later veranderde de naam in Vrouwen van Nu. Ondanks naspeuringen hebben ze niet veel over de oprichting teruggevonden. Hoe lang iemand lid, is weten ze ook niet. De afdeling telt nu zeventig leden. Zelf werden Gerda en Anja lid in 2012 en 2016.

Reizen

“Ik ben lid geworden vanwege de reizen die ze aanboden door Europa. Zo ben ik een keer naar IJsland geweest”, vertelt Gerda, zittend op de vrolijke, rode bank bij voorzitter Anja Schippers thuis. De afdeling biedt niet alleen reizen, maar ook veel wandel- en fietstochten aan. Dat trekt zeker de laatste jaren nieuwe leden aan. “Bij de vorming van een gemeente Altena hebben we diverse wandelingen gemaakt in alle dorpen. Vaak worden leden verrast omdat ze die omgeving nog niet kenden. Wel willen we onderweg altijd ergens koffie drinken.” Het tekent de sfeer binnen de afdeling, waar gezelligheid en onderlinge contacten heel belangrijk zijn voor de vrouwen. Net als de lief-en-leedcommissie die zorgt voor een attentie als iemand ziek is.

Afdelingsavonden

Op de afdelingsavonden wordt een breed programma aangeboden. Zo worden komend jaar lezingen aangeboden over de Biesbosch, de huisartsenpost en het boek Orgelszolders. Maar er staan ook uitstapjes naar de Biesbosch, Raamsdonkveer en Schouten Food op het programma. Verder telt de afdeling drie leesclubs en bezoeken Vrouwen van Nu regelmatig bioscoop Hollywoud.

Vanwege corona lagen de activiteiten tijdelijk stil, maar de maandelijkse wandelingen gingen wel door. Ook worden attenties bij de leden thuisbezorgd om zo contact te houden. Vanwege corona moet de reeds lang geplande viering van het 75-jarig bestaan worden uitgesteld tot 15 juni volgend jaar. Maar dan maken ze er ook meteen een midzomers tuinfeest van. Anja Schippers werd in 2019 voorzitter van Vrouwen van Nu. “Ik wist niet eens van het bestaan, toen ik lid werd na mijn pensionering. We zijn blij met alle nieuwe leden. Vijftigers worden geen lid omdat ze vaak nog werken.”