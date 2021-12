Wethouder Paula Jorritsma voorgedragen als burgemeester van Voorst

ALTENA/VOORST • De gemeente Voorst draagt Paula Jorritsma voor als de nieuwe burgemeester. Jorritsma is gekozen als opvolger van oud-burgemeester Jos Penninx. Momenteel is ze nog wethouder sociaal domein en cultuur in Altena. Eerder werkte Jorritsma als wethouder in de gemeente Woudrichem.

Vanaf augustus is Renske Helmer-Englebert de waarnemend burgemeester van de gemeente Voorst. Hij verving Penninx die met pensioen ging. Met het voordragen van Jorritsma, kan zij de eerste vrouwelijke burgemeester van Voorst worden. De gemeente Voorst denkt dat Jorritsma goed aansluit bij het opgestelde profiel van de burgemeester die de gemeente zoekt.

‘Ze is net zo zelfbewust als onze plattelandsgemeente. Haar credo “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” past goed bij onze gemeenschap. Ze kijkt liever naar de overeenkomsten dan de verschillen en is daarmee een echte verbinder. Ze zoekt aansluiting bij de samenleving en krijgt daar energie van. Ze blijft zichzelf, durft zich kwetsbaar op te stellen en toont lef. Ze laat zelfreflectie zien en heeft humor’, schrijft de gemeenteraad.

De gemeenteraad beveelt Jorritsma daarom aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. Die bepaalt of ze daadwerkelijk wordt benoemd tot burgemeester. Dit gebeurt doorgaans voor de periode van zes jaar, waarna deze periode eventueel verlengd kan worden.