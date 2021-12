Unieke concerten door topmusici in De Burg

WIJK EN AALBURG • Op zaterdagmiddag 18 december vinden in de Hervormde Kerk ‘De Burg’ in Wijk en Aalburg twee unieke concerten plaats.

Aan de concerten verlenen gerenommeerde topmusici hun medewerking, zoals Severin van Dijk (fluit), Giselle Bentvelsen (cello) en de in onze regio genoegzaam bekende organist en pianist Jeroen de Weerdt. Martin de Jong (dirigent van Christelijk Mannenkoor Altena en tevens de nieuwe dirigent van kinderkoor Kleine David) zal enkele liederen als solist zingen. Daarnaast is er beperkt samenzang en koorzang door een aantal mannen uit het Land van Heusden en Altena. Het beloven twee zeer gevarieerde concerten te worden.

Plaatsen zijn vooraf te reserveren bij Loek Sturrus (tel. 06 10 22 15 41) of per mail lpsturrus@hotmail.com onder vermelding van de naam en het tijdstip van de keuze (er start een concert om 14.00 uur en om 16.00 uur). De toegangsprijs is €5,00. Een coronatoegangsbewijs is verplicht.