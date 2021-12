Tien bomen in Altena krijgen TreeTag: laat financiële en maatschappelijke waarde zien

ALTENA • Tien belangrijke bomen in de gemeente Altena krijgen een TreeTag. Dit informatiebordje geeft inzicht in de waarde van bomen. Wie de TreeTag leest, weet hoeveel koolstof de boom opslaat, hoeveel water de boom opneemt en wat de zuurstofproductie van de boom is.

De Hollandse Linde aan de Koepoorstraat in Woudrichem is de eerste van 10 bomen in Altena met een TreeTag. De hoeveelheid CO2 die de boom in zijn leven in totaal opslaat, staat gelijk aan het verbranden van 2584 liter diesel. Daarnaast produceert de boom voldoende zuurstof voor 28 personen per dag. Ook slaat de boom 18.956 liter water op per jaar, wat gelijk staat aan 271 keer douchen. Op het bordje dat bij de boom geplaatst is, staat dat de Hollandse Linde in totaal 18.256 euro waard is.

Belang van bomen

“De TreeTags zijn bedoeld om mensen nog meer bewust te maken van het belang van bomen”, vertelt wethouder Roland van Vugt. “Bomen geven kleur en vorm aan onze buitenruimte. Met deze bordjes laten we zien hoe bomen bijdragen aan het milieu en onze gezondheid.”

Naast de Hollandse Linde in Woudrichem komen er bordjes bij een plataan in Almkerk, een paardenkastanje in Babyloniënbroek, een beuk in Drongelen, een vleugelnoot in Dussen, een els in Eethen, een zilverlinde in Meeuwen, een Canadese populier in Sleeuwijk, een haagbeuk in Uitwijk en een paardenkastanje in Wijk en Aalburg. Deze bomen zijn gekozen omdat ze opvallen en op plekken staan weer veel mensen langskomen

Financiële en maatschappelijke waarde

Adviesbureau Tree-o-Logic berekent met speciale software de financiële en maatschappelijke waarde die een of meerdere bomen leveren aan hun omgeving. Zoals regenwater vasthouden, zuurstof leveren, de temperatuur aangenaam houden en luchtvervuiling afvangen. In meerdere gemeenten wordt met deze actie aandacht gevraagd voor het belang van bomen.