Kerstzangavond Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Op zaterdagavond 18 december is er een online-Kerstzangavond vanuit de Hervormde kerk van Wijk en Aalburg (Langestraat 1). Deze is live te volgen via het YouTube-kanaal en kerkdienstgemist.nl. De dienst begint om 20.00 uur.

Medewerking aan deze avond wordt verleend door gelegenheidskoor “Lift up your heads” bestaande uit 12 enthousiaste zangers onder leiding van Reinier Korver. Ook Mark Brandwijk (orgel en piano), jongenssopraan Constantijn de Leeuw en violiste Marjolein de Jong werken mee aan de dienst.

Het “Duo Virtuoso” brengt hun concert-harmonium mee en vertelt graag het één en ander over dit bijzondere instrument. Ds. M.A. Kuijt verzorgt de opening en meditatie. Meer info over het programma staat op de Facebookpagina: Concerten hervormde Kerk Wijk - bij Heusden .