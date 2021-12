Martje en Annie stoppen na 17 jaar met het maken van liturgische schikkingen

SLEEUWIJK • Na ruim 17 jaar vinden Martje Slagmolen-Ippel en Annie van Andel-Ippel het mooi geweest: het is tijd voor nieuwe liturgische bloemschikkers die de liturgische arrangementen in de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk gaan verzorgen.

“We hebben het best een tijd gedaan en we worden een dagje ouder. Misschien zijn er wel anderen die het ook willen doen”, licht Martje haar keuze om te stoppen toe.

Verzoek Vrouwenbond

Het begon allemaal met een verzoek van de Gereformeerde Vrouwenbond, waar Martje in het bestuur zat. “We kregen bericht of we in de kerk meer aandacht konden schenken aan bloemen. Want bloemen geven zin. En er zijn heel veel bloemen met een Bijbelse betekenis”, vertelt Martje. “In die begintijd stonden er nog helemaal geen bloemen in de kerk”, vult zus Annie aan. “En we wisten ook niet veel van bloemschikken. De eerste uitleg van hoe je bloemen kon schikken, kregen we op een A4’tje. Met de hand was erbij getekend hoe je een schikking kon maken. In de uitleg ging het vooral over de Bijbelse betekenis van de bloemen. We zijn toen ook nog in Megen bij een klooster geweest om te kijken. We wisten wel wat van bloemen, maar daar stonden toch ook wel heel veel bloemen waar we de namen niet van wisten.”

Vanaf dat moment maakten de zussen zo’n zestien schikkingen per jaar: met de Bidstond, in de Veertigdagentijd iedere zondag, met Pasen, met Pinksteren, een arrangement voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, met de Dankstond, een schikking voor iedere Advent en een voor Kerst.

Basisschikking

“In de veertigdagentijd en in de Adventstijd werk je eigenlijk altijd met een basisschikking. Iedere volgende week verandert er dan iets.” Annie toont een schikking uit een Adventsperiode, die onder andere is opgebouwd uit flessen. “Hier is een fles bekleed met mos en zijn de overige flessen nog kaal. Een week later is een tweede fles ook bekleed en nu met boomschors.”

De thema’s voor de schikkingen worden uitgewerkt door de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De mensen die de schikkingen maken, kunnen bij de PKN een boekje kopen, om daar ideeën uit te halen voor de arrangementen. Daar staat dan ook direct de betekenis van de verschillende elementen in. Martje: “We komen ook weleens in andere kerken. Dan herken je er wel iets in van wat je zelf gemaakt hebt, maar dan zie je ook dat ieder er zijn eigen invulling aan geeft. En dat is ook goed. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Zo hebben wij ook onze eigen invulling eraan gegeven.”

In de Ontmoetingskerk hebben ze inmiddels twee opvolgers voor Martje en Annie gevonden. Zij verzorgen vanaf deze Adventsperiode de liturgische schikkingen in de kerk.