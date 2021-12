Buurtvereniging viert 40-jarig bestaan met metershoge vlaggenmast

HANK • Een buurtvereniging is een schakel om de saamhorigheid tussen buren te versterken en samen op te trekken bij situaties die de hele buurt aangaan. Buurtvereniging Het Warmondplein in Hank is al 40 jaar lang zo’n verbinding. “We tellen 27 leden”, vertelt Antoinette Stael (61), die al 25 jaar de functie van secretaresse bekleedt en vanaf het begin lid is van de club. “Ik denk dat we de oudste buurtvereniging van Hank zijn.”

Lekker als buren samen wat ondernemen, staat hoog in het vaandel. “Bij bijzondere gebeurtenissen zoals een geboorte, een huwelijk of ziekte laten we ook van ons horen”, licht Antoinette toe. “Vroeger tuigden we in het jaar wel vijf dingen op om samen te doen. Een bingo, een uitgezette fietstocht, een viswedstrijd en nog meer. Dat is nu wel minder.” De buurtvereniging laat haar stem ook horen bij de gemeente als het noodzakelijk is. “Zo is er overleg geweest over de herinrichting”, noemt Antoinette een voorbeeld.

Jaarlijkse buurtfeest

Naast de jaarvergadering is het jaarlijkse buurtfeest tegenwoordig toch wel een evenement dat er uitspringt. Dan wordt er een eigen tent op het grasveld geplaatst en dan viert de verbondenheid hoogtij.

Niemand mag ontbreken

Afgelopen september was dat ook weer het geval. En dan mag niemand ontbreken. Oud-bewoonster Justa van der Pluijm-Leemans wordt dan ook niet vergeten. “Die is verhuisd en die halen we dan op uit het verzorgingstehuis in Waspik”, blikt Antoinette terug op de laatste editie van het buurtfeest.

Uitwijken naar andere locaties

In het verleden werd er voor bepaalde gebeurtenissen wel eens uitgeweken naar ’t Uivernest of naar De Phoenix. Veel werd er ook samengekomen in het pand van voorzitter André Heijmans. Gezien de gemiddelde leeftijd van de bewoners van het plein (dik zestig jaar) wordt er al gezelligheid geschapen door het bij elkaar zitten, een hapje te eten en gezamenlijk een lekker bakkie koffie te drinken. “We doen er meestal ook nog iets naast. Dan hangen we bijvoorbeeld een dartbord op en kan er jeu de boules worden gespeeld”, stelt Antoinette.

Metershoge boom

Tijdens het laatste buurtfeest werd er een belangrijke knoop doorgehakt. Antoinette: “We plaatsen elk jaar een kerstboom op het plein. Een boom van tussen de zes en acht meter hoog. Vroeger kostte zo’n boom vijftig gulden maar tegenwoordig is dat al snel honderdvijftig euro. Het opzetten werd gezien de leeftijd van de leden ook steeds zwaarder. ‘Als we nu eens wat extra’s naast de contributie uitleggen, kunnen we het anders aan gaan pakken’, werd er gesteld. Nu zijn we overgegaan op een soort van kunstboom waarvan de mast het hele jaar door kan blijven staan. Het is, zeg maar, een zware vlaggenmast met lichtjes er aan. Die lichtjes verwijderen we na de kerst en aan de mast hangen we op bepaalde tijden de vlag van het dorp Warmond. Arie Treffers, die ook aan het plein woont, heeft zijn vlag aan ons overgedragen.”

Steun uit Warmond

Broer de Wit is met zijn 94 jaar het oudste lid van de buurtvereniging. Hij kan de steun vanuit Warmond, waaraan de naam van het plein is afgeleid, nog altijd zeer waarderen. “Het dorp Warmond heeft ons na de watersnoodramp van 1953 enorm gesteund door voor het plein te zorgen waar onze huizen aan staan. Ik ben hier zelf ook in 1957 komen wonen”, legt hij het telefonisch uit.

Het laten wapperen van de Warmond-vlag is een soort mooie herinnering aan de steun die vanuit het Zuid-Hollandse dorp destijds werd verleend. Antoinette weet nog niet bij welke bijzonderheden de vlag gaat wapperen. “Daar zullen we tijdens de komende nieuwjaarsbijeenkomst eens verder over gaan praten.”