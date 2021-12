Beroemde ‘Nachtwacht’ naar Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Bij reclamebureau Pro Sign Services is onlangs een bijzonder schilderij binnengebracht. ‘De Nachtwacht’, het wereldberoemde kunstwerk van Rembrandt van Rijn is daar te bewonderen.

‘Wegens de aanschaf eerder deze week van het topstuk “De Vaandeldrager” van onze grootmeester Rembrandt van Rijn door het Rijksmuseum is er direct ook een capaciteitsprobleem ontstaan in Amsterdam. Met die reden is er besloten om een ander - minstens net zo goed - stuk; “De Nachtwacht” naar een gepaste locatie te transfereren’, schrijven ze op hun Facebookpagina. ‘Het schilderij is meteen aan een grondige renovatie onderworpen. Kundige sign en DTP-specialisten van het bedrijf hebben ervoor gezorgd dat de Nachtwacht straalt als nooit tevoren.’

“Het is natuurlijk een grap, omdat iedereen vindt dat het geld dat ervoor is betaald wel beter besteed kan worden”, vertelt eigenaar Peter Schalk. “Met ons reclamebureau verzinnen we ideeën voor onze klanten waarmee ze op kunnen vallen. We hadden zelf nog een kantoormuur over en zo ontstond het idee om het schilderij op te hangen. Omdat het is aangekocht door de staat en zoveel jaar oud is, valt het onder het publiek domein en zijn er geen auteursrechten meer van toepassing. Je kunt het schilderij daarom bij ons gratis in zijn originele grootte bewonderen.”