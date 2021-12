Wensboom voor Koffiehuis de Buurvrouw

Een wens in de wensboom. (Foto: By Tess Fotografie)

Een wens in de wensboom. (Foto: By Tess Fotografie)

WIJK EN AALBURG • Voor Koffiehuis de Buurvrouw in Wijk en Aalburg staat in de weken voor kerst een bijzondere boom. De zeven meter hoge kerstboom is een verzamelplek voor lichtpuntjes uit de regio.

Het koffiehuis roept iedereen in de buurt op om in aanloop naar kerst een persoonlijke bijdrage aan de wensboom te leveren. ‘Door middel van het schrijven van een kerstbal of een eigen waterbestendige creatie, bieden wij iedereen de mogelijkheid om elkaar te inspireren, te bemoedigen en samen de wereld een stukje mooier te maken’, schrijven ze op de Facebookpagina. ‘Dit kan door het delen van kerstgedachten, iemand een hart onder de riem te steken of een gebedspunt of wens achter te laten. Laat deze wensboom ons met elkaar verbinden, zeker in deze donkere dagen voor kerst!´

Bij de boom ligt voor iedereen uit de buurt een kerstbal klaar, waarop de boodschap geschreven kan worden. ´Wellicht dat wij en eventuele andere buurtgenoten kunnen helpen met het vervullen van de gedachten of wens´, schrijft de organisatie. ´We hopen dat deze boom mag schitteren vol mooie kerstgedachtes. Laten we dit met elkaar doen!´