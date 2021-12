Kerst in Altena smaakt naar meer

ALTENA • In het kader van ‘Kerst in Altena’ was er op zaterdag 11 december in iedere kern in Altena wel iets te beleven. Veel inwoners hebben kosten nog moeite gespaard om invulling te geven aan het initiatief dat vorig jaar werd gestart via sociale media. Het doel: Kerst samen beleven in de gemeente Altena in tijden waarin geen ruimte is voor georganiseerde evenementen.

Op vele manieren werd deelgenomen aan ‘Kerst in Altena’ met kleinschalige activiteiten, veelal in de eigen voortuin. In Dussen werd een optreden verzorgd met kerstliedjes en in onder andere Sleeuwijk kon men op bezoek bij de kerstman. In Drongelen was een levende kerststal te bezoeken en in Rijswijk was men actief met heerlijke marshmallows. In Veen werden pannenkoeken gebakken en in Andel zorgde een foodtruck voor de nodige versnaperingen.

Hoogtepunt voor de kinderen was misschien wel de lichtjestocht waarbij gespeurd kon worden naar diverse kerstfiguren en er op veel plaatsen het nodige lekkers te vinden was. Versierde fietsen, lampionnen, kerstverlichting en veel blije gezichten waren enkele ingrediënten van de gezelligheid in de straten.

De organisatie laat weten dat het evenement zeer geslaagd is en dat er volgend jaar een derde editie van ‘Kerst in Altena’ op de planning staat.