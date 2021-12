Veen heeft eerste krijtrouwauto ter wereld

VEEN • Voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking is een uitvaartdienst soms best moeilijk te volgen en daarnaast vindt niet iedereen het prettig om op de voorgrond te treden. Om alle nabestaanden toch bij de uitvaart te kunnen betrekken, ontwikkelde Duijster Uitvaart Dienstverlening uit Veen samen met de Universiteit Twente een krijtrouwauto. Met speciale krijtstiften kunnen de nabestaanden in verschillende kleuren op de rouwauto tekenen, kleuren of schrijven.

“Niet iedereen wil of kan bij een uitvaart op de voorgrond treden”, vertelt Arno Boll van Duijster Uitvaart Dienstverlening over de totstandkoming van de krijtrouwauto. “Niet iedereen voelt zich er comfortabel bij als alle ogen op hem of haar gericht zijn. Door dan iets op de auto te tekenen of schrijven, kun je toch iets delen wat ook zichtbaar is voor anderen, zonder dat iedereen de aandacht op je vestigt. Dat is de essentie waar dit idee uit voortgekomen is.”

Enige ter wereld

Bart Sprenkels van de Universiteit Twente deed onderzoek of er vraag is naar andere manieren om invulling te geven aan afscheid van mensen met een beperking en kinderen. Uit dat onderzoek bleek dat een krijtrouwauto er nog niet was in Nederland. “Mogelijk zijn we zelfs de enige ter wereld met dit concept”, vult Boll aan. “Als klein landje lopen we op uitvaartgebied redelijk voorop in bepaalde zaken.”

Op dit moment is het in Nederland al wel mogelijk om voor een gekleurde auto te kiezen. Maar naast roze, paars, zwart, grijs en wit is de keuze toch wat beperkt wat Boll betreft. “Met deze auto brengt je eigenlijk letterlijk en figuurlijk wat kleur aan. Letterlijk op de auto en figuurlijk in de herinnering.”

Folieschilderijen

De krijtauto is in heel Nederland in te zetten. Afhankelijk van de wensen van de nabestaanden kan de auto iets vroeger komen, zodat de aanwezigen er al ruim voor de dienst op kunnen tekenen, kleuren en schrijven. Ook tijdens de dienst kan er nog op de auto getekend worden. “Als de auto vrij is, kunnen ze ook al een dag van tevoren op de auto tekenen. En we hebben speciale folieschilderijen laten maken van 20 bij 40 centimeter, waarop kinderen een schilderijtje kunnen maken, wat op de auto geplakt kan worden. Dat schilderijtje kunnen de kinderen na de dienst eventueel meenemen en er een blijvende herinnering van maken.”

Waterbestendig krijt

Bang dat de krijttekening na een regenbuitje niet meer zichtbaar is, hoeven de nabestaanden niet te zijn. “Het is waterbestendig krijt dat we gebruiken. We moeten er ook met speciaal materiaal op om het er naderhand weer af te halen. Dat was nog best even zoeken, maar nu hebben we wel goed materiaal om het eraf te halen. Een buitje regen vaagt de kunstwerken dus echt niet weg. Voordeel is ook dat je mooi met de krijtstiften kunt tekenen, omdat het krijt niet verkalkt. De lijnen worden mooi strak. Je kunt er dus ook heel goed mee schrijven. Het leent zich er daarom ook voor om een tekst of gedicht op de auto te schrijven.”

Op dit moment is de auto nog niet ingezet, maar Boll verwacht dat dit niet lang op zich laat wachten. “Mensen moeten er nu eerst bekend mee raken. En mocht het nodig zijn, dan kunnen we heel snel opschalen. Met de huidige auto kunnen we met de folieschilderijen nu al twee families tegelijkertijd helpen, maar als het nodig is, en er is voldoende vraag naar, dan is een extra auto ook een optie.”