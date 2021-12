Stoken van vuren toegestaan tijdens de jaarwisseling

ALTENA • Het Kabinet heeft besloten dat er net als vorig jaar ook tijdens de jaarwisseling van 2021 naar 2022 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Het landelijke vuurwerkverbod is afgekondigd om te voorkomen dat vuurwerkslachtoffers voor een extra belasting zorgen op de toch al drukke Spoedeisende Hulp, de huisartsenposten en de handhavers. In Altena mag wel met carbid worden geschoten en ook het stoken van vuurtjes is toegestaan, mits dit vooraf is gemeld bij de gemeente.

Het stoken van vuren in een vuurkorf of vuurton tot 200 liter is toegestaan als aan de overige regels wordt voldaan, zo stelt de gemeente op haar website. Er is voor het stoken geen vergunning nodig, maar wel moet het worden gemeld bij de gemeente. Melden kan tot uiterlijk maandag 27 december 2021.

De regels schrijven onder meer voor dat er tijdens de jaarwisseling een ontvangstbevestiging van de melding getoond moet kunnen worden en de vuurton of vuurkorf mag de doorgang van het overige verkeer niet hinderen. De eigenaar van de vuurton of vuurkorf is aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens het stoken wordt veroorzaakt.