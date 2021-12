Logeerbedden voor ouderen met geheugenklachten en dementie

ALTENA • De gemeente Altena neemt deel aan een regionale pilot geplande logeerzorg voor mensen met dementie. De looptijd van de pilot is een jaar.

Geplande logeerzorg is een vorm van respijtzorg en voorkomt of vermindert de overbelasting van de mantelzorger. Met deze pilot wordt het aantal logeerbedden in de regio uitgebreid, specifiek voor ouderen met geheugenklachten en dementie.

In een informatiebrief informeert het college van B&W de gemeenteraad van Altena over de pilot. ‘Over de hele linie zien we dat mensen langer thuis wonen, aan de ene kant omdat mensen dat zelf graag willen, aan de andere kant omdat er lange wachtlijsten bij de instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) zijn. De complexiteit van de zorg thuis neemt toe, de beschikbaarheid van professionals staat onder druk en de rol van de mantelzorgers om thuis wonen mogelijk te maken, wordt als maar groter. Mantelzorgers proberen de situatie thuis voor de ouderen zo prettig mogelijk te maken. De behoefte aan een adempauze groeit daar mee ook. Het belang van logeerzorg wordt niet alleen geuit door zorgprofessionals, maar ook binnen gemeenten wordt erover gesproken.’

Voorkomt overbelasting mantelzorger

Geplande logeerzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning. Het voorkomt of vermindert de overbelasting van de mantelzorger. De cliënt met dementie verblijft tijdelijk op een logeerlocatie, zodat de mantelzorger rust krijgt. Met deze pilot worden vier logeerbedden in de regio uitgebreid, specifiek voor ouderen met geheugenklachten en dementie.

Op dit moment kunnen cliënten uit Altena gebruik maken van logeerbedden in Etten-Leur, Oosterhout, Fijnaart en Breda. In overleg met de aanbieders is gekozen voor de huidige verdeling, waarmee deze goed gespreid zijn over de gehele regio waarin de pilot plaatsvindt. Er wordt gedurende de pilot beoordeeld of een logeerbed in Altena toegevoegd zou moeten en kunnen worden. De bereikbaarheid van het logeerbed is een van de aspecten waar de pilot op geëvalueerd wordt.

Inwoners die gebruik willen maken van logeerzorg, kunnen terecht bij OnsAltena om een indicatie aan te vragen.