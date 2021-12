Raïsa Schoon geeft volleybalclinic op De Bolderik

HANK • Op woensdag 8 december hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool de Bolderik in Hank meegedaan met een volleybalclinic. De clinic werd gegeven door Raïsa Schoon.

Raïsa is professioneel beachvolleybalspeelster en heeft Nederland in het afgelopen jaar mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokio. Momenteel is ze al flink aan het trainen om in Parijs weer mee te mogen doen.

Tijdens verschillende oefeningen hebben de leerlingen geleerd om onderhands en bovenhands te spelen. Aan het eind hebben zij deze technieken toegepast in een wedstrijd. De volleybalclinic werd aangeboden om kennis te maken met de sport volleybal vanuit het Voltena Scholenproject.