Snelheidsmaniak rijdt met 202 km/u over de Dijkgraaf den Dekkerweg

WERKENDAM • Woensdagmorgen 8 december hield de Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant een verkeerscontrole op de Dijkgraaf den Dekkerweg in Werkendam. De toegestane snelheid op deze weg is 60 kilometer per uur.

Een 24 jarige bestuurder leek te veel haast te hebben om zich aan de toegestane snelheid te houden. De verkeerspolitie klokte dat de man een afstand van bijna 450 meter met een snelheid van 202 kilometer per uur aflegde. De jongeman werd staande gehouden en mocht zijn rijbewijs voorlopig inleveren. Hij wordt bovendien aangemeld voor een EMG-cursus (Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer) bij het CBR.

Deze verplichte EMG-cursus is er voor bestuurders die zich asociaal of risicovol gedragen op de weg, waaronder rijden met een veel te hoge snelheid ook geschaard wordt. Deelnemers van de cursus over gedrag en verkeer leren op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer. De cursus bestaat uit een persoonlijk gesprek van een uur, een bijeenkomst van een hele dag en twee bijeenkomsten van vier uur. Deze onderdelen zijn verspreid over zeven weken. Als een bestuurder die is aangemeld voor de cursus hier niet aan meewerkt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.