Uitwijkse molen rouwt om molenaar

SLEEUWIJK • De Uitwijkse en Zandwijkse molen staat sinds enkele dagen in de rouwstand, vanwege het overlijden van molenaar Erick van den Hoek.

Van den Hoek was molenaar van de Uitwijkse molen. Bij beide molens staat de meest lage wiek rechts van het midden, wat de rouwstand aangeeft. Vroeger bedachten molenaars een manier om met de wieken van hun molens te communiceren. De rouw- en de vreugdestand zijn het meest bekend. In de vreugdestand staan de wieken niet helemaal in het midden, maar iets naar links.

Ook de korte ruststand, een plusje, en de lange ruststand, een kruis, worden nog vaak gebruikt. De lange ruststand duidt aan dat de molen langere tijd niet draait. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden molens ook als communicatiemiddel gebruikt door het verzet. Hierom bliezen de Duitsers veel molens op, waaronder twee korenmolens in Woudrichem en Werkendam op 21 april 1945.

De Uitwijkse Molen is een poldermolen uit het jaar 1700. De molen is tot 1962 in bedrijf geweest en is tussen 1966 en 1967 gerestaureerd. Sindsdien wordt hij regelmatig op vrijwillige basis in werking gezet. De Zandwijkse molen heeft na de watersnoodramp in 1953 de polder zelfstandig drooggemalen, omdat het dieselgemaal door het zoute water onklaar was geworden.