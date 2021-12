Veel animo voor Werkendams pontje

WERKENDAM • De twee kijkdagen voor het Werkendamse pontje uit 1936 trokken enkele tientallen belangstellenden, zo laat stichtingsvoorzitter Henri van Noorloos weten. Het pontje wordt op zaterdag 18 december geveild.

“De belangstelling voor het pontje is echt boven verwachting. Het gaat ook echt om geïnteresseerden die het pontje willen kopen. Ze kwamen zowel uit Werkendam als van buiten. Mensen die hem voor hobby of recreatie in willen zetten, weer anderen zouden hem voor een veerdienst willen gebruiken”, zo vertelt Van Noorloos. Zo’n dertig mensen hebben serieus interesse in het pontje. Van Noorloos noemt een stichting uit Tilburg, maar ook iemand die het pontje wil inzetten voor een veerdienst in Moerdijk.

Warme herinneringen

Van Noorloos is voorzitter van de stichting die het pontje in 2012 van de gemeente Werkendam aankocht voor een euro, om het te behouden voor het dorp. De stichting knapte het pontje op en had de intentie om boottochtjes te maken in en om Werkendam. Veel Werkendammers hebben warme herinneringen aan het pontje. Theo Vos schreef zijn herinneringen op in het boek ‘Venten en vrijen aan de overkant’. ‘Mijn hele leven heb ik wat met dit ijzersterke, klassiek gelijnde pontje uit 1936, varend op de rivier de Merwede tussen de dorpen Werkendam en Hardinxveld.’ De verknochtheid aan het pontje bleek ook toen zelfs de 75e verjaardag van het pontje in 2011 werd gevierd door enkele Werkendammers met veel historisch besef.

Ook nu klinken geluiden uit Werkendam om het pontje te behouden voor het dorp, zoals van Jacco Damen, voorzitter van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. “Kunnen we het niet via de WMI aankopen of via crowdfunding? Misschien kan het in het zomerseizoen ingezet worden op het veer tussen Lage Zwaluwe en de Jacomien of misschien bij de Vissershang.” Liefst zou hij zien dat de veiling van het pontje wordt uitgesteld, zodat er iets langer de tijd is om een nieuwe bestemming voor het pontje in de nabijheid van Werkendam te vinden.

Van Noorloos laat weten dat wel gesprekken gaande zijn, maar dat uitstel van de veiling niet aan de orde is.

De veiling is op zaterdag 18 december in Van Lopik Partycentrum op de Hoogstraat in Werkendam. De inloop is vanaf 14.30 uur, de veiling start om 15.00 uur. Meer informatie via Henri van Noorloos, 06-53162838.