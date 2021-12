Grote Clubactie groot succes

Altena • 350.000 verkopers zetten zich in de afgelopen maanden landelijk in om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Altena haalden verenigingen in totaal €33.387 op. Landelijk deden 5.267 verenigingen mee met de Grote Clubactie. 80% van de opbrengst die de clubs met de lotenverkoop ophalen, komt ten goede aan de club. Sportvereniging Willen Is Kunnen uit Wijk en Aalburg haalde in Altena het hoogste bedrag op: 4.683 euro.