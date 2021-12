Nutrilab is verhuisd

ALTENA • Nutrilab uit Giessen, waar getest kan worden voor toegang, is verhuisd van locatie. Het adres is nu Industrieweg 2G in Giessen. Nutrilab is een officiële testlocatie, met openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Dat Nutrilab een officiële testlocatie is, betekent ook dat een positieve uitslag wordt gemeld bij de GGD. Bij een positieve uitslag ontvangt de persoon in kwestie het resultaat als eerste. De GGD kan degene die positief getest heeft daarna benaderen voor bron- en contactonderzoek. Bij Nutrilab kan tegen een vergoeding ook getest worden voor een reis naar het buitenland.