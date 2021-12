CU-lijsttrekker Anne Duizer: ‘Aantal zetels is niet ons primaire doel’

ALTENA • De ChristenUnie in Altena kent voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 met Anne Duizer zijn nieuwe lijsttrekker. De 51-jarige Duizer volgt Wijnand van der Hoeven op, die na zo’n drieënhalf jaar fractievoorzitterschap een paar stapjes terug doet.

Duizer is geboren in Rijswijk, maar woont inmiddels al twaalf jaar samen met zijn vrouw en dochter in Giessen. “In het dagelijks leven ben ik architect en ‘het schoolhoofd der ULO’, zoals ze dat hier noemen”, vertelt hij met een knipoog. “Ik run het creatief centrum ULO in Gorinchem en exploiteer dat voor allerlei culturele en maatschappelijke activiteiten.”

Politieke carrière

Dat doet Duizer sinds 2014, hetzelfde jaartal als waarin hij zijn politieke carrière begon. “Izak Koedoot, destijds lijsttrekker van de ChristenUnie in Woudrichem, vroeg zo’n acht jaar geleden of hij mij op een verkiesbare plek mocht zetten voor de aankomende verkiezingen”, vertelt Duizer.

“Dat was eigenlijk niet mijn ambitie, maar Koedoot dacht dat ik dat wel zou kunnen. Toen heb ik toch ‘ja’ gezegd tegen zijn voorstel en ben meteen in de coalitie terechtgekomen.” Doordat Koedoot wethouder werd in de gemeente Woudrichem, werd Duizer direct aangesteld als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Deze functie heeft de Giessenaar zo’n vierenhalf jaar vervuld, waarna de gemeenten Woudrichem, Werkendam en Aalburg fuseerden. “Toen ben ik ook weer op de lijst gezet voor de ChristenUnie in Altena.”

Lijsttrekkerschap

Onlangs werd Duizer gevraagd of hij Van der Hoeven op wilde volgen als lijsttrekker. “Wijnand wilde een stapje terug doen, maar verdwijnt zeker nog niet uit de politiek. Hij staat op een verkiesbare plaats, dus als het loopt zoals verwacht doet Wijnand de volgende raadsperiode gewoon weer mee.”

Expertise

In Altena heeft Duizer verschillende belangrijke onderwerpen als ruimtelijke ordening en woningbouw in zijn portefeuille. Deze onderwerpen zijn voor de lijsttrekker niet onbekend, gezien zijn werkzaamheden als architect. Uiteindelijk heeft zijn expertise op deze gebieden hem ook doen besluiten om de gemeentepolitiek in te gaan.

“De ruimtelijke vormgeving wordt voor een deel bepaald door de gemeenteraad. Zij gaan over de bestemmings- en omgevingsplannen. De gemeenteraad heeft dus best een grote impact op hoe onze ruimtelijke omgeving eruit ziet. Daar draag ik heel graag aan bij, vanuit mijn expertise”, vertelt de CU-lijsttrekker.

Woningbouw is voor de komende jaren een belangrijk thema in Altena. Namens de ChristenUnie pleit Duizer dan ook voor woningbouw die goed aansluit bij de identiteit van de 21 kernen in de gemeente. Duizer is bijvoorbeeld een groot voorstander van co-creatie en coöperatie en pleit daarom al een heel tijdje voor onder andere meer particulier opdrachtgeverschap en meer betrokkenheid van inwoners bij de vormgeving van de eigen leefomgeving. “Wij zien dat er op het gebeid van woningbouw nog heel veel aandacht nodig is. Dat kan ook, doordat de raad daar veel over te zeggen heeft. Er zijn veel beleidsterreinen waarbij we moeten uitvoeren wat de rijksoverheid zegt, maar op het gebied van inrichting van de leefomgeving kun je echt het verschil maken als raad”, stelt Duizer.

Ten dienste van de maatschappij

De Giessenaar hoopt met de ChristenUnie na de verkiezingen opnieuw met minimaal vier zetels in de raad te mogen komen, al is dat voor hem zeker niet het belangrijkste. “Het aantal zetels is niet ons primaire doel. Ervoor zorgen dat er tijdens en na de verkiezingen een eenheid van bestuur blijft, is dat wel. We hopen de positieve krachten te kunnen bundelen over de partijen heen. Zodat we weer gezamenlijk verder kunnen bouwen aan Altena”, aldus de CU-lijsttrekker.