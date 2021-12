ALTENA • Nu Sinterklaas weer terug naar Spanje is, komt de Kerstman al snel om de hoek kijken. Na het grandioze succes in 2020 wordt op zaterdag 11 december opnieuw Kerst in Altena gehouden.

Wie weet het nog? De Kerstman, Rudolph het Rendier en de sneeuwpop achter de ramen en de kinderen met een speurkaart in de hand langs de huizen. Duizenden lichtjes tijdens de lichtjestocht, vuurkorven, kerstbomen, vers gebakken oliebollen, vrolijke cupcakes, lekkere snoepjes, de kerstman in zijn slaapkamer, cadeautjes en spelletjes. Het was een groot feest in de lockdown.

Op zaterdag 11 december gaan we het dunnetjes over doen in de gehele gemeente, want Kerst vieren we samen in Altena. Kerst in Altena is een initiatief van vele vrijwilligers in (bijna) alle dorpen van de gemeente Altena en wordt dit jaar gehouden van 14.00 uur tot 21.00 uur.

Naast de speurtocht naar de Kerstman is er natuurlijk ook de kleurplatenwedstrijd waarbij twee gloednieuwe fietsen te winnen zijn. De fietsen worden geschonken door Tweedehandsfietsenmarkt in Woudrichem. Ook nieuw dit jaar is er een originaliteitsprijs: degene die het Kerst in Altena-gevoel het beste uitbeeldt of verwoordt, wint een boodschappenbon van maar liefst €200,00. De boodschappen worden geschonken door Jumbo Duijzer in Veen.

Kijk voor alle informatie op de Facebookpagina: Kerst in Altena.