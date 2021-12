Veerdienst Riveer roept reizigers op zich te houden aan coronamaatregelen

REGIO • Veerdienst Riveer heeft reizigers met klem opgeroepen om zich te houden aan de geldende coronamaatregelen. Het bedrijf zegt ‘moedeloos’ te worden ‘door eenieder die zich niet aan de maatregelen wil houden’.

“Voor ons is deze uitzichtloze periode net zo lastig als voor iedereen”, zegt Johan Hania, manager van de veerdienst. “Maar we moeten opvolging geven aan de maatregelen die ons als vervoersbedrijf worden opgelegd door het kabinet.” Het bedrijf eist daarom van reizigers dat zij hun mondkapje ophouden tot het moment dat zij van boord zijn, zowel binnen als buiten op de pont.

“De afgelopen tijd hebben we gezien dat sommigen daar moeite mee hebben. Dat kunnen we niet langer tolereren”, zegt Hania. “Dus doe je mondkapje op, anders kunnen we je niet toelaten aan boord. Bij misbruik varen we terug naar het vertrekpunt en ben je voorlopig niet meer welkom”, stelt de manager van Riveer.