Kerstpostactie Aalburg

ALTENA • Ook dit jaar kunnen bedrijven en particulieren tegen een aantrekkelijk tarief hun kerstpost binnen de voormalige gemeente Aalburg laten bezorgen. Voor 50 cent per stuk worden de kaarten in Wijk en Aalburg, Veen, Genderen, Drongelen, Eethen, Babyloniënbroek en Meeuwen bezorgd.

Juist in deze tijd is het belangrijk om naar elkaar om te zien. Het is daarom leuk om buren, kennissen of (oudere) dorpsgenoten die het in deze tijd niet gemakkelijk hebben, te verrassen met een kaart.

De post kan tussen 13 en 17 december ingeleverd worden op de volgende adressen:

Meeuwen:

- Familie A. Burghout, Dorpsstraat 14, tel: 0416-351921



Wijk en Aalburg:

- Familie Versteeg, Maasdijk 27, tel: 0416-693236

- Familie Venderbos, Kapt. H. van der Maadenstraat 9, tel: 0416-693914

- Mevr. Duijster-van Bergeijk, Vlasakker 30, tel 0416-697419

- Familie Duijster, Azaleastraat 7, tel: 0416-692333



Babyloniënbroek:

- Fam. Bakker, Broeksestraat 20

Op zaterdag 18 december kan de post van 9:00 tot 12:30 worden ingeleverd in de hal van de kerk (Polstraat 6).

Neem voor vragen of informatie contact op met Alda Duijster via telefoonnummer 0416-692333 of stuur een mail naar aldaduijster@gmail.com.