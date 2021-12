Alle kinderen op de Verschoorschool genieten van bezoek Sinterklaas

SLEEUWIJK • Door het aangescherpte beleid wegens corona waren veel kinderen in de onderbouw van de Verschoorschool de afgelopen week afwezig. Gelukkig kon een groot deel vandaag weer op school zijn toen de Sint en zijn Pieten een bezoek brachten aan de school. Maar helaas was nog niet iedereen beter. De kinderen die niet naar school konden komen, konden het bezoek aan de klas online volgen.

Er werd in de klas en thuis gezongen en gedanst en er werden kunstjes gedaan voor de Sint. Later op de dag kwam er nog een Piet bij de zieke kinderen thuis om het cadeautje en wat lekkers te overhandigen. Zo was het voor alle kinderen toch een groot feest!