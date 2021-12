Vaccinatiegraad in Altena

ALTENA • In vergelijking met de rest van de veiligheidsregio zijn in Altena minder mensen volledig gevaccineerd. In de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft 86% van de mensen van 18 jaar en ouder een eerste prik gehad en is 85% volledig gevaccineerd. In Altena haalde 80% van de volwassenen een eerste prik en is nu 78% van de mensen volledig gevaccineerd. Dit blijkt uit de cijfers die het RIVM op haar website publiceerde. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met 28 november.

In heel Nederland zijn tot en met 28 november naar schatting ruim 24,4 miljoen vaccinaties toegediend. Dit gaat om eerste, tweede en boostervaccinaties. Naar schatting heeft nu 88,7% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 85,2% volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 86,9% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 83,4% volledig gevaccineerd.