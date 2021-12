College wil meewerken aan snelle oplossing voor kruispunt Zandsteeg met Dijkgraaf den Dekkerweg

WERKENDAM • De Dijkgraaf den Dekkerweg in Werkendam bereikt langzamerhand zijn maximale capaciteit. Om deze ontsluitingsweg te ontlasten heeft de gemeente een onderzoek laten doen, naar de beste locatie voor een nieuwe ontsluitingsweg. Indien de gemeenteraad kiest voor de noordelijke variant van de nieuwe weg, zal er vooruitlopend daarop een oplossing komen voor het gevaarlijke kruispunt van de Zandsteeg met de Dijkgraaf den Dekkerweg.

Dat zegde wethouder Hans Tanis toe, nadat hier vragen over waren gesteld door CDA-raadslid Otto van Breugel. Inwoners van Werkendam hebben het raadslid geattendeerd op de gevaarlijke situaties die soms ontstaan op het kruispunt. “De afgelopen jaren zijn hier veel ongelukken gebeurd, waardoor mij regelmatig gevraagd wordt naar een oplossing hiervoor”, vertelt Van Breugel.

Tanis herkent zich in het geschetste beeld door Van Breugel. “In de kostenvariant voor de nieuwe ontsluitingsweg wordt al rekening gehouden met een oplossing voor dit gevaarlijke kruispunt. Wat mij betreft zou het, wanneer de raad op 21 december kiest voor de noordelijke variant, een hele goede suggestie zijn om te kijken of we deze situatie op voorhand kunnen oplossen.”

Van Breugel gaf aan blij te zijn met deze toezegging. “In de gemeenteraad van Werkendam heb ik regelmatig om een oplossing gevraagd, maar steeds kreeg ik als antwoord dat dit knelpunt met de verbreding van de Dijkgraaf den Dekkerweg zou worden aangepakt. Nu is gebleken dat de verbreding niet de beste variant is, wordt het tijd voor een snelle oplossing. Ik denk dat heel veel mensen hier blij mee zijn”, aldus Van Breugel.