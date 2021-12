Vrouwen sluiten aan bij Dragersgilde Altena

ANDEL • Twaalf jaar geleden stond Jan van Andel aan de wieg van het Dragersgilde Altena. Het gezelschap draagt zorg voor een stijlvolle uitvaart. Uitgangspunt is het op de schouders dragen van de kist naar het graf. Sinds kort maken ook draagsters onderdeel uit van het gilde.

Een van de nieuwe draagsters is Annie Smitsman (47) uit Werkendam. Ze werkt sinds 2019 als verzorgster van overledenen en wil nu ook als draagster aan de slag. “Het is mooi en dankbaar werk om te doen. Toen Jan vertelde dat hij ook draagsters zocht, heb ik gelijk ‘ja’ gezegd om zo mijn steentje bij te dragen. Vroeger was ik bejaardenhelpende, maar bij een sterfgeval worden de mensen niet meer door het eigen personeel verzorgd. Ik miste dat in mijn werk en ben zo verzorgster geworden. Het werk is een mooie manier om er voor de familie te zijn en iemands laatste wens uit te voeren. Mooi om dat als vrouw te mogen doen.” Smitsman liep al twee keer mee in het Dragersgilde. Voor het dragen hebben de vrouwen een grijs kostuum met witte blouse. Als het koud is dragen ze ook nog een geruite cape.

De oproep van Jan van Andel van het Dragersgilde Altena waarin hij op zoek is naar draagsters, had snel succes. Zo is er inmiddels een groep van negen vrouwen beschikbaar.

Van Andel begon ooit zelf met het werk toen hij merkte dat uitvaartondernemers in de regio niet altijd zelf dragers konden vinden. “Ik ben echt bij nul begonnen om het Dragersgilde op te bouwen. Vroeger had iedere ondernemer zijn eigen vrijwilligers, maar het werd steeds lastiger om die te vinden. Zo is het gilde ontstaan, waarbij altijd de kist op de schouders wordt gedragen. Ik merkte dat sommige mensen ook graag gebruik maken van vrouwen, daarom heb ik een oproep gedaan voor draagsters, omdat daar echt vraag naar is.”

Van Andel werkt in een wijde omtrek van de gemeente Altena en beschikt over zo’n vijftien dragers, die in de omgeving van Andel wonen. “Ik wil bij een begrafenis alles netjes verzorgen, ik hecht waarde aan een stijlvolle uitvaart, daar werk ik graag aan mee. Zo moeten bij het dragen van de kist de dragers in de pas lopen, het moet één geheel zijn. Ik hou ook van de sfeer rond begrafenissen, van het sociale. Ik voel me daar thuis.” De kleding van de dragers is altijd een stijlvol geheel, indien gewenst dragen zij zelfs een hoge hoed.

Zijn Dragersgilde bestaat vooral uit veel vutters, die allemaal graag iets willen doen voor een ander. Soms wordt gebruikt gemaakt van studenten. Het op de schouders dragen van een kist vraagt een zekere vaardigheid, die Van Andel van tijd tot tijd oefent in bijvoorbeeld het rouwcentrum in Werkendam. “De kist wordt altijd door zes mannen gedragen, maar pas hebben we met acht mensen de kist gedragen. Mensen worden zwaarder en dan heb je meer mensen nodig. Maar met die acht mannen hebben we wel vooraf geoefend. Het moet tijdens de uitvaart goed gaan.” Nu zijn oproep voor draagsters succesvol is, gaat hij ook met de vrouwen een keer oefenen in het dragen van de kist.

Hannie Visser-Kieboom