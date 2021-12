VVD: ‘Zet cameratoezicht in om overlast aan Werkina in Werkendam aan te pakken’

WERKENDAM • Op het parkeerterrein aan de Werkina in Werkendam zouden hangjongeren de laatste tijd overlast veroorzaken. Dat stelt VVD Altena in een brief aan het college. De partij vraagt zich af wat de gemeente tegen de overlast wil doen.

‘Het gaat niet goed op het parkeerterrein aan de Werkina in Werkendam. Het plein is een verzamelplaats voor jongvolwassen personen. Op zich is daar nog niets mis mee, maar deze personen veroorzaken met grote regelmaat overlast’, stellen Pim Bouman en Jacco de Waal in de brief, namens de fractie van de VVD.

‘De overlast bestaat uit het draaien van muziek vaak tot laat in de nacht, waarbij drank en drugs worden gebruikt. De restanten blijven vervolgens achter op het plein. Op het parkeerterrein worden regelmatig glasscherven en kleine plastic zakjes aangetroffen. Omwonenden van het plein hebben deze overlast al meermaals gemeld bij politie en gemeente.’

Een oplossing blijft vooralsnog echter uit, ziet de VVD. ‘Dit is een plein waar de jeugd van Werkendam zich verzamelt om te gaan sporten. Deze jeugd hoort daar niet te worden geconfronteerd met drugs- en alcoholgebruik. Wij willen dat er iets gebeurt aan de overlast.’

De partij vraagt in de brief of het college bereid is cameratoezicht in te zetten bij het parkeerterrein, om de overlast structureel aan te pakken. Ook hoopt de VVD dat er extra gehandhaafd kan worden op de overlast aldaar.